كوني قدوة

لأسرتك عليك حق بل حق عظيم فليكن في تخطيطك نصيب عظيم للرقي بهم وحثهم ومشاركتهم وليرو فيك القدوة في القول والفعل وفي صيامك وقيامك وانفاقك واحسانك أشعريهم بحنانك وشفقتك وحرصك وصوري لهم عظم الفوز لمن اغتنم هذا الشهر وفداحة الخسارة لمن فرط فيه واعينهم على كل ما فيه خير واستمعي الى قراءتهم للقرآن وابدي اعجابك بها وشجعي المجتهد منهم وبيني خطأ المخطئ وعالجي الخطأ، ضعي لهم الحوافز وسترين اثر ذلك عليهم في الدنيا والآخرة.

بعد التراويح إلى السحر

كثير من الصائمين والصائمات يسهرون الليل كله، اما في مباح، أو محرم، مما يضطرهم الى نوم غالب النهار، فيضيعون عليهم كثيرا من أعمال الخير.

فمنهم من يسهر ليله على المعاصي والآثام، اما بزيارات يتخللها كلام في أعراض الناس من غيبة أو سخرية أو نميمة أو غيرها، واما في جلوس عند أجهزة اللهو أو الطرب، أو متابعة الأفلام، أو قراءة لمجلات لا خير فيها في الدنيا ولا في الآخرة، أو خروج للأسواق من غير حاجة ماسة وتضييع للأوقات.