تحرج البعض من الصيام إذا أصبح جنباً

وذلك لظنه انه يجب عليه ان يكون طاهرا قبل الفجر، فيظن ان صومه باطل وعليه القضاء، وهذا خطأ، والصحيح ان الرجل اذا اصبح جنبا سواء كان من جماع أو احتلام، فلا حرج عليه في ذلك ويكفيه الاغتسال ويتم صومه، لقوله تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم) ـ البقرة.

ولما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم.

إنكار البعض على بناتهم إذا أردن الصيام بحجة أنهن صغير

وقد تكون الفتاة ممن بلغت المحيض، فتريد الصيام لأنها مكلفة، فيمنعها أهلها من ذلك، والواجب على هؤلاء ان يلزموا بناتهم بالصوم، لأنها اذا بلغت المحيض أصبحت مكلفة حتى وان كانت دون العاشرة.

اتتناول بعض النساء أدوية تمنع الحيض

فقد تتناول بعض النساء هذه الأدوية بنية إكمال الصوم والصلاة مع المسلمين، وقد أجاز العلماء هذا الأمر اذا لم يكن فيه ضرر بصحة المرأة.