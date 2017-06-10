بعض المأمومين يحضر مصحفا في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل، فما حكم ذلك؟

٭ لا ينبغي ذلك؛ لما فيه من انشغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر؛ فتركه أفضل.

الإطالة في الدعاء

هل تشرع الإطالة في دعاء القنوت؟

٭ لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في دعاء القنوت.

التغني في الدعاء

ما حكم التغني بالدعاء في الوتر وغيره؟

٭ لم يبلغ بأثر صحيح أو ضعيف أن السلف كانوا يتغنون بالدعاء، بل لا يتصور أن يتغنى المسلم بالدعاء لو كان وحده يناجي ربه.

البكاء في الصلاة

ما القول في بكاء بعض المصلين من الدعاء دون الصلاة؟

٭ قال تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (محمد: 24) فمن لم يتأثر بالقرآن فليراجع نفسه، كيف يتأثر بالدعاء ويبكي عند سماعه، ولا يهزه كلام الرحمن؟

تصلي ووجهها مغطى

بعض النساء في صلاة التراويح تغطي وجهها، رغم وجود الساتر من الرجال، فما الحكم؟

٭ ينبغي كشف وجهها لتباشر جبهتها الأرض في السجود.

هل يجوز صيام أول ايام العيد، من الفطر أو الأضحى؟

٭ يحرم صيام يومي العيد، لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر» رواه البخاري.