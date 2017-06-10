يتسحر كل نصف ساعة
يروى ان صائما دخل قرية في رمضان فرأى كل من فيها يأكلون نهارا، استغرب الأمر، وقال لهم: اما عندكم رمضان؟
قالوا: بلى، ولكن شيخنا يصوم عنا.
فذهب الى دار الشيخ مستغربا، ودخل وكان الوقت نهارا، فرأى امام الشيخ سفرة طولها كذا ذراعا، وعليها ما لذ وطاب من المأكل، والشيخ يلوك الطعام فقال: شيخي، علمت انك تصوم عن أهل البلد؟
فرد الشيخ قائلا: يا جاهل، من يصوم عن أهل بلد، ألا يتسحر مرة كل نصف ساعة؟
أكلت ميمونة
جاء رجل يوما الى فقيه يستفتيه، فقال له: لقد أفطرت يوما في رمضان بعذر.
فقال: اقض يوما.
قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا (ميمونة) فامتدت اليها يدي وأكلت منها.
قال: فاقض يوما آخر.
بقي الدهن والعسل
اشتهت امرأة مزبد فالوذجا، فقال: ما أيسر ما طلبت! عندنا من آلته أربعة أشياء، وبقي شيئان تحتالين فيهما أنت؟
قالت: وما الذي عندنا؟
قال: الطنجير، والإسطام والنار والماء، وبقي الدهن والعسل، وهما عليك.
قسمة ضيزى
صلى مزبد ذات يوم في منزله، وجعل يدعو في دبر صلاته، وسمعته امرأته فدعت ربها أن يشركها في دعائه، فقال: اللهم أصلني.
فقالت: أما هذا يا رب فلا تشركني به.
فقال:«تلك إذن قسمة ضيزى».