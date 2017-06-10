يتسحر كل نصف ساعة

يروى ان صائما دخل قرية في رمضان فرأى كل من فيها يأكلون نهارا، استغرب الأمر، وقال لهم: اما عندكم رمضان؟

قالوا: بلى، ولكن شيخنا يصوم عنا.

فذهب الى دار الشيخ مستغربا، ودخل وكان الوقت نهارا، فرأى امام الشيخ سفرة طولها كذا ذراعا، وعليها ما لذ وطاب من المأكل، والشيخ يلوك الطعام فقال: شيخي، علمت انك تصوم عن أهل البلد؟

فرد الشيخ قائلا: يا جاهل، من يصوم عن أهل بلد، ألا يتسحر مرة كل نصف ساعة؟

أكلت ميمونة

جاء رجل يوما الى فقيه يستفتيه، فقال له: لقد أفطرت يوما في رمضان بعذر.

فقال: اقض يوما.

قال: قضيت وأتيت أهلي وقد صنعوا (ميمونة) فامتدت اليها يدي وأكلت منها.

قال: فاقض يوما آخر.

بقي الدهن والعسل

اشتهت امرأة مزبد فالوذجا، فقال: ما أيسر ما طلبت! عندنا من آلته أربعة أشياء، وبقي شيئان تحتالين فيهما أنت؟

قالت: وما الذي عندنا؟

قال: الطنجير، والإسطام والنار والماء، وبقي الدهن والعسل، وهما عليك.

قسمة ضيزى

صلى مزبد ذات يوم في منزله، وجعل يدعو في دبر صلاته، وسمعته امرأته فدعت ربها أن يشركها في دعائه، فقال: اللهم أصلني.

فقالت: أما هذا يا رب فلا تشركني به.

فقال:«تلك إذن قسمة ضيزى».