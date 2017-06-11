٭ لا بأس في هذا، فمثل هذا قد يرغب أن يصلي مع الإمام ويحب متابعته الى الختام، ثم يرغب ان يوتر آخر الليل، لذا إذا سلّم الإمام فلا يسلم معه، ويقوم ليصلي ركعة أخرى يشفع بها صلاته مع الإمام.

التنقل بين المساجد

بعض الناس يتنقل بين المساجد ليصلي في كل مسجد بعض الركعات، فهل هناك من حرج في هذا؟

٭ هذا لا ينبغي، إذ فيه تضييع لوقت كريم، الأولى عليه أن يستثمره بالطاعة، ولا يفوته الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة» رواه الترمذي والنسائي، وهذا فيه حرمان عظيم.

البلد الذي هو فيه

من يعيش في بلد خارج بلده، هل يصوم مع بلده الأجنبي، أم بلده الأصلي؟

٭ يصوم ويفطر المسلم كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي هو فيه، سواء وافق بلده الأصلي أو خالفه.

صلاة الوتر

كيف يمكن أداء صلاة الوتر بثلاث ركعات؟

٭ الصفة الأولى: أن يسلم المصلي بركعتين، ثم يأتي بالثالثة، والصفة الثانية أن يسرد الركعات الثلاث جميعا بتشهد واحد وسلام.