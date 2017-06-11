أختي المسلمة: حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» (رواه مسلم)، وقال صلى الله عليه وسلم «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليّكن..» (رواه البخاري).

ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها تصدقت في يوم واحد بمائة ألف، وكانت صائمة في ذلك اليوم، فقالت لها خادمتها: أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ لو ذكرتني لفعلت.

أما الجود في رمضان فإنه أفضل من الجود في غيره، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود من الريح المرسلة، وكان جوده صلى الله عليه وسلم شاملا جميع أنواع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل النفس لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل الطرق، من إطعام جائعهم، ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم.

ومن الجود في رمضان: إطعام الصائمين، فاحرصي أختي المسلمة على أن تفطري صائما، فإن في ذلك الأجر العظيم، والخير العميم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» (رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح).

واحرصي كذلك على الصدقة الجارية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم).