من اسرار عالم النمل انه يشبه البشر في كثير من الاشياء، حتى في مجال القضاء والقانون والعقوبات، فبعد مراقبة طويلة لسلوك النمل تبين للباحثين ان النمل لديه جنود وعناصر شرطة ولكل مستعمرة نمل هناك جيش نظامي، وهناك تخصصات مثل المراقبة والتحذير والحراسة.

ويقوم النمل بوضع قوانينه الخاصة التي بموجبها يعاقب النملة التي ترتكب خطأ او تقصر في عملها فتقضم جزءا من ارجلها لتردعها في المرة القادمة عن الخطأ، ونرى في الصورة نملتين من عناصر شرطة النمل تعاقبان نملة ارتكبت خطأ ما، وهنا نتذكر قول الحق تبارك وتعالى (وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون) الانعام: 38.