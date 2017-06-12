أنبوب داخل الأعضاء

هل يؤثر على الصيام إدخال انبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأمراض؟

٭ لا يؤثر، بشرط عدم وضع مواد دهنية على الأنابيب في حال إدخالها عبر الفم، ومثل ذلك إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها، ومثلهما منظار المعدة اذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى.

عينات من الكبد

قد تستدعي الحاجة لأخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء فهل تفسد الصيام؟

٭ لا تفسد الصيام، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل أو مواد دهنية عبر الفم.

اعتكاف المرأة

هل يشرع للمرأة ان تعتكف في المسجد وما ضابطه؟

٭ نعم يشرع لها ذلك، اذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وعدم تفريط في حق بيتها.

هل يشرع الاعتكاف في مصلى العمل؟

٭ اذا كان المصلى يصلى فيه الصلوات الخمس ولا يستبدل، بل هو مخصص للصلاة دائما، فإنه يجوز الاعتكاف فيه، وإلا فلا.

ما أفضل الأماكن للاعتكاف؟

٭ الأفضل أن يكون في أحد المساجد الثلاثة: الحرم المكي، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بيت المقدس، لشرفها ولعظيم الأجر فيها.

وهل يشرع الاعتكاف في مساجد أخرى؟

نعم، فالاعتكاف مشروع في كل مسجد، والأفضل ان يكون في مسجد جامع لئلا يحتاج الى الخروج لصلاة الجمعة.