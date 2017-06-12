البعد عن وسائل «الميديا»

تحذير للمرأة المسلمة ألا تأخذ وسائل الميديا الحديثة وقتها ووقت أولادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»، فهذه الوسائل تضيع أوقاتهم، وعليك أيتها الأم أن تبتعدي أنت وعائلتك في هذا الشهر الكريم عن شبكات الإنترنت والألعاب الإلكترونية، وعليك ان تحلي محلها الحوار والنقاش بين أفراد الأسرة في هذا الشهر الفضيل.

الترابط الأسري

يعد شهر رمضان المبارك موسما وفرصة طيبة لزيادة دعم التماسك والترابط الأسري، وعلى المرأة أن تشعر أبناءها بالسعادة والحب من تزاور للأقارب والتجمع الأسري وقت الافطار والسحور والجلوس معهم للتشاور والقراءة والمداعبة حتى تبث الحيوية والنشاط بين أفراد الاسرة.

حب الله ورسوله

عليك حضور المحاضرات والدروس المقامة في بعض المساجد أن تيسر ذلك لتتفقهي في دينك أو سماع بعض الأشرطة ومحاولة تلخيصها مع أفراد أسرتك والاستفادة منها ووضع برنامج للقراءة في المسائل الفقهية التي تهم المرأة والاستفادة منها والجلوس مع أولادك لتربيتهم على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحب الطاعات وعلى الأخلاق الفاضلة والآداب الإسلامية.