تأخير صلاة المغرب

ومن الاخطاء: تأخير صلاة المغرب عن وقتها تشاغلا بالافطار، فبعض الناس لا يكتفي بالتمرة ولا بالماء، وانما يريد ان يأكل تمرا ويشرب ماء ويتبعه خبزا، ثم يخلله مرقا، وبعد ذلك الشاي وبعد ذلك يتمدد.

وصلاة المغرب وقتها مضيق: لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء من رحلة المعراج نزل عليه جبريل عليه السلام فصلى به الظهر حين زالت الشمس، ثم نزل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى المغرب حين افطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم نزل في اليوم الذي بعده، فصلى به الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى به المغرب حين افطر الصائم، يعني في نفس الوقت الاول، وصلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل الاول، وصلى به الصبح حين كادت الشمس تطلع، وقال له: (يا محمد! الوقت ما بين هذين). لكن صلاة المغرب وقتها واحد، فلا ينبغي تأخيرها.

الصيام دون استحضار معنى الإيمان والاحتساب

ومن الأخطاء صيام رمضان ابراء للذمة دون استحضار معنى الإيمان والاحتساب (من صام رمضان إيمانا واحتسابا)، فبعض الناس تلقاه صائما ويقول لك: ها هو رمضان جاء! يا الله صائمين، يعني الله يخلصنا، ولذلك يجلسون في اليوم الأول فإذا غربت الشمس يهنئ بعضهم بعضا فيقول له: الحمد لله فات واحد وباقي «عشرتين وتسعة»!