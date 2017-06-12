الحياة في أعماق البحار

اكتشف العلماء حديثا وجود حياة عجيبة في أعماق البحار على عمق أكثر من 11000 مترا. هذه المخلوقات تتغذى على الطحالب والجيف ويقول العلماء إن الميكروبات تزدهر بأعداد مذهلة في أعمق بقعة من محيطات العالم، وهي أخدود ماريانا في المحيط الهادي على الرغم من مستويات الضغط والبرودة الهائلة وعدم وصول أشعة الشمس الى تلك الاعماق، حيث ان هذه الكائنات المجهرية الدقيقة تتغذى على النباتات البحرية والأسماك الميتة حتى في هذه الأعماق السحيقة، وسبحان الله الذي خاطب كل ملحد فقال: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين) لقمان: 11.