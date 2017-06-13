

د. راشد العليمي



الفجر الأول والثاني



كيف نفرق الفجر الأول عن الثاني؟

٭ يتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاث مميزات:

الأولى: ان الفجر الاول يكون مستطيلا أي ممتدا من المشرق الى المغرب، اما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال الى الجنوب، اي معترضا في الافق.

الميزة الثانية: ان الفجر الاول فيظلم بعد ان يكون له شعاع، اما الفجر الثاني فلا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزيادة حتى طلوع الشمس.

الميزة الثالثة: ان الفجر الثاني متصل بياضه بالافق، واما الفجر الاول فبينه وبين الافق ظلمة، وليس له حكم في الشرع، فلا تحل به صلاة الفجر، ولا يحرم به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.



كافر

ما حكم من أنكر فرضية صوم رمضان؟

٭ من أنكر فرضيته كفر، الا ان يكون ناشئا في بلاد بعيدة، لا يعرف الشرع فيعرف به، وان اصر بعد البيان كفر.



ترك الصيام

ما القول فيمن ترك صيام رمضان تهاونا بفرضيته؟

٭ بعض أهل العلم يرى انه كافر مرتد، لكن الراجح انه ليس بكافر مرتد، بل هو فاسق، وعلى خطر عظيم.



بلع الدم

أرعف (من الأنف) الصائم ودخل شيء من الدم في جوفه، فهل فسد صيامه؟

٭ لا يفطر الصائم، لأنه بغير اختياره، لكن إن كان ابتلع الدم باختياره، وذاكرا صومه فعليه القضاء.