اختاري إماماً حسن الصوت



أختي المسلمة: ان مما يتميز به رمضان صلاة التراويح، إذ ورد في فضلها احاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». أي إيمانا بالله، وما اعده من الثواب للقائمين، واحتسابا أي: طلبا لثواب الله، لم يحمله على أدائها رياء ولا سمعة، ولا غير ذلك والسنة للمرأة ان تصليها في منزلها، وهو افضل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن».

وعدد ركعاتها احدى عشرة ركعة، تسلم من كل اثنتين، والسنة إطالة القراءة فيها، لا العجلة ونقرها كنقر الغراب، وللمرأة ان تصلي التراويح في المسجد، وإذا صلت في المسجد فليكن مع إمام حسن الصوت، ليؤثر القرآن على قلبها وجوارحها، كما قال تعالى: (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون)، وقال: (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) ولا تنصرف من الصلاة حتى ينصرف الإمام من آخر ركعة، ليكتب لها قيام ليلة كاملة، فإذا سلم الإمام من وتره وسلمت قالت: سبحان الملك القدوس، ثلاث مرات.