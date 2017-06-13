

رفع الصوت



رفع الصوت بالدعاء عند القنوت رفعا شديدا.

٭ أن يخفض المصلي صوته في الدعاء، قال الله تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين).



رفع البصر للسماء

إن بعض المصلين يرفع بصره إلى السماء طوال القيام في دعاء القنوت أو حال التأمين على دعاء الإمام.

٭ إنه لا يرفع بصره إلى السماء لأن رفع البصر إلى السماء منهي عنه في جميع أحوال الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم». رواه النسائي، وقال الألباني حديث صحيح.



مسح الوجه

إن بعض المصلين يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من دعاء القنوت.

٭ إنه لا يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من دعاء القنوت لعدم ثبوت ذلك عن المصطفى، وقال البيهقي: فأما مسح اليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف.