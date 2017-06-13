أشعب يجب ألا يشاركه أحد آخر



لبى أشعب دعوة أحد معارفه للغداء معه في بيته، بعد ان اتفق معه على ألا يشاركهما الغداء شخص آخر.

وبينما كان أشعب جالسا يأكل مع صاحب الدعوة، في غرفة اقتصرت عليهما فقط، إذا باب الغرفة ينفتح ويطل منه رأس طفل صغير، فانتفض أشعب كالملدوغ ونهض من مكانه على الأرض بعد ان احتضن قصعة الطعام وأحاطها بيديه الاثنتين، ثم قال لصاحب الدعوة: يا رجل.. ألم أتفق معك على ألا يدخل علينا أحد ونحن نأكل وألا يشاركنا الطعام شخص ثالث.



خفت الموت وأنا عاصي

شوهد أعرابي وهو يأكل فاكهة في نهار رمضان، فقيل له: ما هذا؟ فقال الأعرابي على الفور: قرأت في كتاب الله (كلوا من ثمره إذا أثمر) الأنعام - 141. والإنسان لا يضمن عمره، وقد خفتُ ان اموت قبل وقت الافطار، فأكون قد متُّ عاصيا.



لا تخرجوا من السجن

قيل: ولي اعرابي اليمن، فجمع اليهود فقال: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: قتلناه وصلبناه، فقال: لا تخرجوا من السجن حتى تؤدوا ديته.



استوصوا بعيالي خيراً

قيل لأعرابي على مائدة بعض الخلفاء وقد حضر فالوذج وهو يأكل منه: يا هذا، انه لم يشبع منه احد الا مات، فأمسك يده ساعة، ثم ضرب بالخمس وقال: استوصوا بعيالي خيرا.



أيها الأمير اضرب عنقي

قيل: عزم الحجاج على قتل رجل من «الاعراب» فهرب واستخفى عنه، ثم جاءه بعد ايام وقال له: أيها الأمير، اضرب عنقي، فقال له الحجاج: وكيف جئت؟ فقال: أصلح الله الأمير، اني ارى كل ليلة انك قتلتني، فأردت ان اقتل مرة واحدة، فعفا عنه.