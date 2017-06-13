يقول مدير لجنة زكاة العثمان أحمد باقر الكندري: التحقت بالعمل الخيري قبل وجود لجان الزكاة الرسمية المؤسسية في الكويت، وكان الشيخ حسن أيوب يرحمه الله يلقي دروسا في مسجد العثمان بالنقرة كل يوم خميس بعد صلاة المغرب، وكنت احرص على حضور هذه المحاضرات، وكان معنا مجموعة من الإخوة المرافقين للشيخ حسن أيوب، كان بعضهم يقوم بتسجيل محاضرات الشيخ على أشرطة كاسيت، حيث ابتكروا توصيلات كهربائية ليتم التسجيل من خلال عدد 10 مسجلات وكل شريط ينسخ منه مئات الأشرطة ويتم بيعها او توزيعها مجانا على المصلين او بسعر مخفض وبذلك انتشر الشريط الاسلامي.

كان هناك ايضا ديوانية اسبوعية في بيتي كل سبت بعد العشاء يحضرها رواد المسجد حيث الدروس المتنوعة ونستضيف خيرة العلماء في مختلف التخصصات، شاهد الشيخ حسن أيوب حالات الأسر الفقيرة في منطقة النقرة وحولي، حيث لا طعام ولا تكييف ولا مياه باردة، فرق قلبه لهم وتعاون مع بعض الغيورين على دينهم لإنشاء صندوق من جيوب المصلين لاغاثة هذه الأسر، فكان الواحد يقدم الدينار وربع الدينار والمائة فلس، ويقوم احد الخيرين بتوزيعها على الأسر الفقيرة، ثم تطور الأمر الى التفكير بتكوين لجنة زكاة وسميت لجنة زكاة العثمان بالنسبة الى مسجد العثمان حيث المحاضرات.

وهكذا شاركنا بانشاء اول لجنة زكاة في الكويت حيث استمر عملها بصورة بدائية الى 1/1/1973 حيث تم انشاؤها رسميا واصبح العمل الخيري يسري في عروقنا فأحببنا العمل الخيري وأصبح شغلنا الشاغل ليلا ونهارا من 1/1/1973 وحتى الآن اي ما يقارب نصف قرن من الزمان، فنحن لن أخذ الأموال معنا في المقابر ولكن بامكاننا ان نجعلها تسبقنا.

تطور العمل من جمع مائة فلس وربع دينار وتوزيعها على الفقراء، وتوسع العمل واصبح عملا مؤسسيا منظما ولدينا ما يزيد على ثلاثين مشروعا حيويا تبوؤ بحملها الدول حتى اصبحت اللجنة تدعى بلجنة الاوائل فهي الأولى في كل المشاريع في الكويت، هي الأول في الزكوات والصدقات هي الأولى في ماء السبيل هي الأولى في الفتوى الهاتفية، هي الأولى في مراكز القرآن هي الأولى في كفالة الأيتام هي الأولى في تقديم الوجبات اليومية للأسر الفقيرة، هي الأولى في استقبال الحالات والمآسي الكارثية.

لجنة زكاة العثمان تكفل أكثر من 3000 يتيم في مختلف دول العالم وتقدم لهم المعاشات الشهرية ومن ثم تشرف على عدد 4 مراكز لتحفيظ القرآن الكريم ويلتحق بها اكثر من 1000 طالب وطالبة من جميع الفئات العمرية، من يتخيل انها اول لجنة زكاة في العالمين العربي والاسلامي تقوم على استقبال وتوزيع الزكوات والصدقات في مصارفها الشرعية.