يترك الصيام عمداً

من ترك الصيام عمدا لسنوات سابقة هل عليه قضاؤها؟

٭ لا يلزمه قضاء ما ترك، لكن عليه التوبة والندم، والإكثار تطوعا من جنس ما ترك.

النوم عن الصلاة

هل يمكن قياس ترك الصيام على ترك الصلاة بسبب النوم؟

٭ لا يحتج على هذا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، متفق عليه، لأن التأخير بسبب النوم أو النسيان معذور صاحبه، وقضاء المعذور بعد الوقت كالأداء في أجره وثوابه.

لا يلزم

هل يلزم الكافر بعد إسلامه قضاء ما فاته من عبادات؟

٭ لا يلزمه ذلك، لقوله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين)ـ الأنفال: 38.

رجال الإطفاء في رمضان

هل لرجال الإطفاء الفطر في شهر رمضان؟

٭ إذا استدعى الأمر فعليهم أن يفطروا ليتقووا على إنقاذ أرواح الناس، فلهم ذلك، ويقضوا بعد شهر رمضان.

دعاء القنوت

كيف يكون دعاء القنوت في الوتر؟

٭ يجوز قبل الركوع، ولا بأس به لو وقع بعد الركوع.