رمضان شهر القيام

أختي المسلمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، قالوا له: يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا (متفق عليه)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» (متفق عليه).

وللمرأة ان تذهب الى المسجد لتؤدي فيه الصلوات ومنها صلاة التراويح، غير ان صلاتها في بيتها أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» (رواه احمد وأبو داود وصححه الألباني).

حزب يومي

ينبغي للصائمة ان تجعل لها حزبا يوميا من كتاب الله، تقوم بقراءته في أثناء نهارها وليلها، وأوقات فراغها، فلا أقل من ان تختم القرآن في شهر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ وان قرأته في نصف شهر أو أسبوع، أو ثلاثة أيام، فهو أفضل، فقد كان عبدالله بن عمرو وتميم الداري ـ رضي الله عنهما ـ يختمان كل ثلاثة أيام، وبين لنا صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يقربه الشيطان، ولقراءتك للقرآن تأثير على الأطفال والصغار، اذ يسمعون آيات الله تتلى عليهم، وقراءة القرآن سبب لنزول رحمة الله عليكم.