خروج الكثير من النساء الى المساجد بلباس الزينة مع التعطر

ان تخرج النساء الى المساجد بحشمة وغير متعطرة، قال النبي: «ايما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» رواه مسلم وابو داود والنسائي واحمد والبيهقي، بل ان صلاة المرأة في بيتها افضل.

بعض الائمة يستعجل في اداء صلاة التراويح

ان يصلي بطمأنينة وخشوع ويعطي كل ركعة حقها من السجود والركوع لقول النبي: «اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، قالوا: يا رسول الله كيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها».

بعض الأئمة يطيل القنوت إطالة فاحشة

ان يقتصد في دعاء القنوت ويكتفي بما ورد في السنة من الادعية، قال: «اذا صلى احدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير» رواه البخاري ومسلم وابو داود واحمد وابن حبان.