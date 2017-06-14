ما أظن الأقفال صُنعت إلا من أسمائكم

قيل: التقى أعرابي بقوم فسألهم عن أسمائهم، فقال الأول: اسمي «وثيق» وقال الثاني: اسمي «ثابت» وقال الثالث: اسمي «شديد» وقال الرابع: اسمي «منيع» فقال الأعرابي:

ما أظن الأقفال صُنعت إلا من أسمائكم!

يطلقون كلابهم ويربطون الحجارة

قيل: دخل أعرابي قرية لأول مرة، فهاجمته كلابها، وكادت أن تنال منه، فانحنى ليأخذ حجرا من الأرض، يدافع به عن نفسه، فاستعصى عليه الحجر من شدة البرد، فقال: لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون كلابهم ويربطون الحجارة..

أنا صائم

قيل: كان أعرابي يصلي، فأخذ بعض الناس يمدحونه ويصفونه بالصلاح والتقوى، فقطع صلاته وقال: وفوق ذلك أنا صائم.

لا صحبكم الله

قيل: وقف اعرابي في شهر رمضان على قوم، فقال: يا قوم، لقد ختمت هذه الفريضة على افواهنا من صبح أمس، ومعي بنتان لي، والله ما علمتهما تخللا بخلال، فهل رجل كريم يرحم اليوم مقامنا، ويرد حشاشتنا، منعه الله ان يقوم مقامي، فانه مقام ذل وعار وصغار؟.. فافترق القوم ولم يعطوه شيئا، فالتفت اليهم حتى تأملهم جميعا، ثم قال: أشد والله علي من سوء حالي وفاقتي، توهمي فيكم المواساة، انتعلوا الطريق، لا صحبكم .