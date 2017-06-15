«قصة نجاح.. وصناعة أمل» يرويها م.عبدالعزيز الدعيج فيقول: بدأت فكرة ومبادرة اقامة وتنفيذ مشروع المخيمات الطبية تراودني في العام 2003 من خلال عملي نائبا لمدير عام للجنة التعريف بالاسلام آنذاك، اذ وجدت الآلاف من الجاليات المسلمة وغير المسلمة يرتادون لجنة التعريف بالاسلام وأفرعها للتعرف على الدين الحنيف، لقد وجدنا منهم الفقير والضعيف والمريض.

فكرت ان يقام مشروع يتم فيه فحصهم والكشف عليهم مجانا، وكذلك منحهم الدواء للتخفيف عنهم، كلمسة حانية على جبين هؤلاء العمالة الضعيفة، وجاءت الفكرة على ان تقام بواسطة عيادة طبية متنقلة يتم تجهيزها طبيا بالكامل.

وضعنا الدراسة اللازمة لهذه المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الصحة والمراكز الطبية والفرق التطوعية لإقامتها وكيفية تنفيذها، وقمنا بالتنسيق والتعاقد مع اكثر من جهة لديها فرق طبية متخصصة كمؤسسة فرايدي فروم كويت وهي تضم 25 طبيبا و50 فنيا متخصصا ومؤسسة شباب الهند وهي تضم قرابة 20 طبيبا و30 فنيا يمثلون جميع التخصصات.

وعلى هامش المخيمات، يتم توزيع المواد والكتيبات التي تبين صورة الاسلام السمحة وانه دين الرحمة والانسانية، لم اكن احلم بأن يصبح المشروع لجنة مستقلة فيما بعد، ولكن مع دعم اهل الخير وتحقيق الكثير من الانجازات تم تطوير المبادرة لتصبح لجنة خيرية مستقلة باسم لجنة الرحمة للخدمات الطبية.

وبفضل الله تعالى مثلت المبادرة الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي لوزراء الشؤون الاجتماعية في العام 2013 في الدورة الـ 30 التي عقدت بدولة قطر الشقيقة، وبمنة من الله كان افضل مشروع رائد في العمل الاجتماعي على مستوى الكويت والخليج.

ادى هذا المشروع دوره بنجاح منذ العام 2003 حتى عامنا هذا (2017)، حيث تمت اقامة 49 مخيما طبيا في مختلف مناطق الكويت التي تكتظ بالعمالة الوافدة الضعيفة، في كل مرة نعالج قرابة 600 حالة من الوافدين المرضى، وحتى يومنا عالجنا قرابة 29 الف وافد في مختلف مناطق الكويت، علاوة على الكثيرين الذين اعتنقوا الاسلام من خلال هذا المشروع، كما يقدم المخيم في المرة الواحدة قرابة 100 صنف من الادوية للمراجعين مجانا، والمبادرة عمل انساني لا تفرق بين المستفيدين من حيث الجنسية او الديانة تحت شعار «الرحمة بهم»، وبفضل الله تعالى اصبحت المبادرة قصة نجاح هي الآن لجنة الرحمة للخدمات الطبية التي تقوم على تنفيذ المبادرة.

وللتواصل مع لجنة الرحمة الطبية ودعم مشروع اقامة المخيمات الطبية: 90004561.