الصلاة في البيت

ما الأفضل في شهر رمضان بخصوص صلاة القيام هل صلاتها في المنزل في جو من الهدوء او جماعة في المسجد؟

جرت سُنة المسلمين من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى يومنا هذا على ان صلاة التراويح والقيام تكون جماعة في رمضان في المساجد، كما في الموطأ 114/1ـ115 والصحيحين وغيرهم.

وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم القيام برمضان بالصحابة ليلتين أو ثلاثا، ثم ترك ذلك خشية ان يكتب عليهم.

فأحياه عمر الفاروق رضي الله عنه في زمنه، لاشتغال المسلمين في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه بحروب الردة.

وعليه مضى عمل السلف والخلف.

ويجوز لحافظ القرآن أن يصلي في بيته، وان كان الأفضل له صلاته بالمسجد الذي بقرب بيته.

اما المرأة فإنها تفعل الأصلح لها ولقلبها، فإن رأت أن صلاتها في بيتها اخشع لها وانفع لها صلت في بيتها، وإن رأت أن صلاتها بمسجدها افضل لها صلت فيه، مع ترك الزينة والتعطر والتبرج عند الخروج والاختلاط بالرجال، والله سبحانه اعلم.

أخذ الإبر

ما حكم أخذ الإبر في نهار رمضان؟

الإبر نوعان:

1 ـ إبر مغذية: وهي ابر المغذي المسماة بالجلوكوز، يكتفي بها الإنسان عن الطعام والشراب، فهذه مفطرة، لأنها بمعنى الأكل والشرب، فلها حكمها.

2 ـ ابر دواء غير مغذية: فهذه غير مفطرة، سواء أخذها عن طريق العضل أو الوريد، لأنها ليست أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا يثبت لها حكمها.

وانظر رسالة «حقيقة الصيام لشيخ الاسلام ابن تيمية» ففيها كلام موسع.