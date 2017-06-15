بعد التراويح إلى السحور

كثير من الصائمين والصائمات يسهرون الليل كله، اما في مباح او محرم، مما يضطرهم الى نوم غالب النهار، فيضيعون عليهم كثيرا من اعمال الخير.

فمنهم من يسهر ليله على المعاصي والآثام، اما بزيارات يتخللها كلام في اعراض الناس من غيبة او سخرية او تميمة او غيرها، واما في جلوس عند اجهزة اللهو او الطرب، او متابعة الافلام الماجنة، او قراءة لمجلات ساقطة هابطة لا خير فيها في الدنيا ولا في الآخرة او خروج للاسواق من غير حاجة ماسة وتضييع للاوقات.

فنقول لهؤلاء: اين انتم من سيرة السلف ولياليهم رضي الله عنهم اذ يقضون غالب اوقاتهم في طاعة الله، وينامون جزءا منه، ليتفقوا على فعل الخيرات والمنافسة في الطاعات؟!

الصيام دون استحضار معنى الإيمان والاحتساب

ومن الأخطاء صيام رمضان ابراء للذمة دون استحضار معنى الإيمان والاحتساب (من صام رمضان إيمانا واحتسابا)، فبعض الناس تلقاه صائما ويقول لك: ها هو رمضان جاء! يا الله صائمين، يعني الله يخلصنا، ولذلك يجلسون في اليوم الأول فإذا غربت الشمس يهنئ بعضهم بعضا فيقول له: الحمد لله فات واحد وباقي «عشرتين وتسعة»!