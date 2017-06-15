كلمة «كريم»

إن بعض المصلين يزيد كلمة «كريم» في الدعاء عندما يقول «اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني».

يجب على المسلم ان يدعو بدون اضافة كلمة «كريم» فيقول: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» فهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الزكاة

تأخير زكاة الفطر عن موعدها.

على الصائم أن يخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، وتجوز قبله بيوم أو يومين.

النوم عن صلاة العيد

من المخالفات السهر ليلة الصيام ثم النوم عن صلاة الصبح فلا يصليها البعض الا وقت الضحى والمفروض ان ينام الصائم مبكرا حتى يستعد لقيام الليل والذكر والسحور وقد قرر أهل العلم حرمة السهر اذا كان يؤدي الى ترك صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد.