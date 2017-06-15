ضعه حيث ينفع

قيل: سقط أعرابي عن بعير له، فانكسر ضلع من أضلاعه، فأتى الجابر يستوصفه، فقال له: خذ تمرا جيدا فانزع أقماعه ونواه، واعجنه بسمن ثم اضمده عليه، قال: أي بأبي أنت من داخل أم من خارج؟ قال: من خارج، قال: لا أبا لشانئك هو من داخل أنفع لي، قال: ضعه حيث نعلم أنه أنفع..

حسبُه أن يقوم بأمر نفسه

قيل: مات ابن صغير لأعرابي، فقيل له: نرجو ان يكون لك شفيعا، فقال: لا وكلنا الله الى شفاعته، حسبه المسكين ان يقوم بأمر نفسه.

أعرابي في مسجد

قيل: جاء أعرابي الى المسجد والإمام يخطب، فقال لبعض القوم: ما هذا؟ قال: يدعون الناس الى الطعام، قال: فما يقول صاحب المنبر؟ قال: يقول ما يرضى الأعراب ان يأكلوا حتى يحملوا معهم، فتخطى الأعرابي الناس حتى دنا من الإمام فقال: يا هذا، إن الذين يفعلون ما تقول سُفهاؤنا.

لو نطق لأخبر

قيل: وقف اعرابي على قبر هشام بن عبدالملك، واذا بعض خدامه يبكي على قبره، ويقول: ماذا لقينا بعدك؟ فقال الأعرابي: أما انه لو نطق لأخبرك انه لقي أشد مما لقيتم.

أزيدك منه يا أعرابي

قيل: حضر اعرابي سفرة سليمان بن عبدالملك، فلما اتى بالفالوذج جعل يسرع فيه، فقال سليمان: اتدري ما تأكل يا اعرابي؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين، انه لأجد ريقا هنيئا، ومزدردا لينا، وأظنه الصراط المستقيم الذي ذكره الله في كتابه، فضحك سليمان وقال: أزيدك منه يا أعرابي، فإنهم يذكرون انه يزيد في الدماغ، قال: كذبوك يا أمير المؤمنين، لو كان كذلك لكان رأسك مثل رأس البغل.