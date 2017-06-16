ما أظن الأقفال صنعت إلا من أسمائكم

قيل: التقى أعرابي بقوم فسألهم عن أسمائهم، فقال الأول: اسمي «وثيق» وقال الثاني: اسمي «ثابت» وقال الثالث: اسمي «شديد» وقال الرابع: اسمي «منيع» فقال الأعرابي:

ما أظن الأقفال صُنعت إلا من أسمائكم!

يطلقون كلابهم ويربطون الحجارة..

قيل: دخل أعرابي قرية لأول مرة، فهاجمته كلابها، وكادت أن تنال منه، فانحنى ليأخذ حجرا من الأرض، يدافع به عن نفسه، فاستعصى عليه الحجر من شدة البرد، فقال: لعن الله أهل هذه القرية، يطلقون كلابهم ويربطون الحجارة..

أنا صائم

قيل: كان أعرابي يصلي، فأخذ بعض الناس يمدحونه ويصفونه بالصلاح والتقوى، فقطع صلاته وقال: وفوق ذلك أنا صائم..

الله أكرم من أن يجمع الطاعون وأنت!

قيل: خطب المنصور في جماعة من الأعراب في الشام فقال: أيها الناس فإني وليت عليكم، أبعد الله عنكم الطاعون الذي كاد يفتك بكم، فقام أعرابي وقال: إن الله أكرم من أن يجمع علينا في وقت واحد، الطاعون وأنت.

أخاف أن أموت فرحاً

قيل لأعرابي: أتحب أن تموت امرأتك؟ قال: لا، قيل: ولم؟ قال: أخاف أن أموت من الفرح..

كيف لم تصل بعد؟

حُكي ان أعرابيا أتى بغداد ليبيع دجاجا، فأفلتت منه دجاجة، فطاردها فلم يستطع الإمساك بها، فقال لها: عودي الى القرية حتى أبيع الباقي، ثم ذهب الى السوق وباع الدجاج، وعندما رجع الى القرية راح يبحث عن الدجاجة فلم يجدها، فقال لزوجته: أين الدجاجة الرقطاء، فقالت الزوجة: لا أدري، قال الأعرابي: طلبت منها ان تسبقني الى البيت، فكيف لم تصل بعد؟