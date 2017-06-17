ساعة الاستجابة

من المعروف ان في يوم الجمعة هناك ساعة واحدة، يستجاب فيها الدعاء، هل ليلة القدر عبارة عن وقت مفتوح من غروب الشمس الى طلوع الفجر للدعاء والعبادة؟

٭ نعم ليلة القدر تبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر، كبقية الليالي، وهو أمر لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في تعيين ليلة القدر، متى هي؟

وقد قال صلى الله عليه وسلم: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» متفق عليه.

فمن قام الليالي العشر كلها، فإنه يدرك هذه الليلة المباركة بلا ريب.

ولعل من الحكمة العظيمة ان يخفي الله تعالى وقت هذه الليلة بالضبط، ليجتهد المسلمون في إحياء الليالي العشر كلها، بالصلاة والدعاء وغيرها من الطاعات، وليتبين الصادق المحب للعبادة من غيره.

والله تعالى أعلم.

نعم يأثم

شخص صام يوم دين عليه قضاء رمضان وأفطر في هذا اليوم، اي لم يكمل صيامه لأنه اشتهى أن يأكل مع زملائه، هل يأثم؟

٭ نعم يأثم، لأنه لا يجوز له الفطر في صيام القضاء، لأنه صيام واجب، إلا بعذر المرض، أو التعب الشديد الذي يبيح الفطر.

وليس هو كصيام التطوع الذي يكون فيه المسلم مخيرا، بين إتمامه او الفطر فيه.

لكن لا يلزمه إلا ان يقضي يوم رمضان فقط، وعليه التوبة من الفطر في القضاء.

متى تبدأ العشر الأواخر؟

متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان؟ فعندنا بعض المساجد بدأت القيام ليلة عشرين من رمضان، وبعضها ليلة احدى وعشرين، فأيهما اصوب؟

الصحيح ان العشر الاواخر تبدأ من ليلة احدى وعشرين لما روى ابوسعيد الخدري: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاوسط من رمضان حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين، وهي الليلة يخرج في صبيحتها من اعتكافه، قال: «من كان اعتكف معي، فليعتكف العشر الأواخر» متفق عليه.

فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث للصحابة، ان العشر الاواخر تبدأ من ليلة احدى وعشرين لمن اراد اتمام الاعتكاف معه فيها، ولم يذكر قولا غيره.