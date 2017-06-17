٭ احرصي على حسن الخلق واحذري السب والشتم اواللعن وكوني قدوة لأهلك وابنائك، وتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصائم: «فإن سابّه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم» رواه البخاري، واعلمي ان الصيام من اسباب الاستجابة، فلا تدعي على احد من ابنائك او اخواتك أو اخوانك.

٭ اختي المسلمة: احذري من كثرة الخروج الى الاسواق متبرجة في ليالي رمضان خصوصا العشر الاواخر، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره واحيا ليله وايقظ أهله كما في الصحيحين من حديث عائشة.

واعلمي ان ليالي رمضان ليالي اجتهاد في العبادات والطاعات والقيام والدعاء، وليست ليالي مرح وسهر وحفلات وضياع للأوقات في الأسواق والأماكن العامة.

وعلى المسلمة ألا تخرج للأسواق إلا على قدر الحاجة، ولا تضيع وقتها فيما لا ينفعها في الدنيا ولا في الآخرة، وان تخرج مستترة غير متعطرة ولا متجملة.

ولماذا لا تستجيبين لأمر ربك جل وعلا، وتلبسين الحجاب وتغطين شعرك وجسدك وتتسترين بالحجاب حتى تفوزي بالجنة وبرضا الله تعالى.

واعلمي ان لكل أمة اجلاً وقد يكون رمضان هذا آخر رمضان لك، فالأعمار بيد الله تعالى، وإنها لفرصة ثمينة ان تكون هذه الاستجابة والتوبة والانابة والمغفرة في شهر رمضان المبارك.