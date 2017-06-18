يقول جودة الفارس من لجنة التعريف بالإسلام: بدأت العمل الخيري في عام 1994 ومنذ تلك اللحظة عملت بميدان العمل الخيري والدعوي وسبحان الله شاهدت قصصا جميلة جدا اذكر منها في احدى المرات قدمنا مساعدات لامرأة كبيرة في السن وكنت وقتها اعمل في مجال دراسة حالات الاسر واقوم بزيارتها للوقوف عن كثب على مدى حاجتها بجمعية الإصلاح الاجتماعي، وعندما تواصلت مع هذه السيدة العجوز وأخبرتها ان مساعدتها قد وصلت، اتصلت بي في اليوم الثاني وقالت لقد قمت في النصف الأول من الليل ادعو الله جل وعلا لكم بالخير والسعادة في الدارين، فكيف بمن كان سببا في اسعادها من خلال جوده وانفاقه وجزيل عطائه.

ثم انتقلت للعمل بعروس اللجان في الخليج لجنة التعريف بالاسلام تلك الشامة المضيئة على جبين الوطن وتدرجت في السلم الوظيفي حتى وصلت بفضل الله جل وعلا وتوفيقه الى مدير العلاقات العامة والموارد بلجنة التعريف بالاسلام، وسبحان الله كلما تعمقت في العمل الخيري اكتشفت عظم انسانية وعطاء اهل الكويت اللا محدود.

احساسي عندما اشاهد انسانا يخرج من الكفر الى الايمان ومن الظلمات الى النور شعور لا تصفه العبارة فالموقف تقشعر من الابدان وتلين الجلود وتشاهد الدموع قد جرت من المقل فرحا وسرورا بدعوة هذا الانسان، ومن المواقف المحفورة في ذاكرتي جاءني شخص من الجنسية السيلانية واشهر اسلامه وسمى نفسه عمر، وبعد فترة قابلني وقال لي الحمد لله اسلمت زوجتي ولحقها ابني، وسبحان الله تمر الايام والشهور وبعدها جاء الرجل ومعه امرأة كبيرة جاوزت السبعين وقال لي هذه امي جئت لأنطقها الشهادتين أمامكم، وقال: عرضت الاسلام على امي ولم تقبل وسبحان من يملك الهداية بيده كنت اقيم حلقة لتحفيظ القرآن الكريم في قريتي وبعدها شاهدت ابناء المسلمين وهم يسلمون عليها ويقبلون يدها ويعاملونها باحترام شديد بعدها فكرت في الإسلام والحمد لله ها هي الآن تنطق الشهادتين وبعدها اصطحبها في رحلة للعمرة ومن هناك ارسل لنا الصور والفيديوهات فهذا نموذج ومهتد من آلاف المهتدين الذين يسلمون باللجنة.

ونحرص في اللجنة على رعاية المهتدين الجدد علميا عن طريق الفصول الدراسية التي تبدأ من المستوى التمهيدي الذي نعلم المهتدي من خلاله الطهارة والوضوء والصلاة واركان الاسلام واركان الايمان وكذلك وصولا للمستوى الرابع بحيث يكون المهتدي تعلم جانبا من الفقه والعقيدة والسيرة وغيرها من العلوم الاسلامية.

كذلك ترعاهم اللجنة علميا عن طريق الفصول واللقاءات والمحاضرات والدورات والمؤتمرات التي تعقدها اللجنة باستمرار وكذلك ترعاهم اللجنة اجتماعيا عن طريق تذليل الصعاب التي يلاقونها في محيطهم الاجتماعي ما استطعنا سبيلا.

فهدفنا تخريج مهتدين صالحين مصلحين يعملون على دعوة بني جلدتهم للاسلام ونحرص ان يكون الاسلام عملا وقولا في نفوسهم فتأثير الاعمال يفوق الاقوال بكثير ولنا في القصة التي ذكرتها سابقا العظة والعبرة، وبدورنا نرحب بضيوف الكويت من شتى الجنسيات والجاليات والاديان فنحن نطمح إلى تعريفهم بالدين الحنيف والهداية بيد الله جل وعلا لا ينازعه فيها سلطان انه ولي ذلك والقادر عليه.