بعض الصائمين ينطلق في بداية الشهر بهمة عالية فيملأ وقته بأنواع الطاعات والقربات ولكن سرعان ما يصيبه الفتور فتجده يتخلى عن برنامجه اليومي شيئا فشيئا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الاعمال الى الله ادومها وان قل» ومن اسباب الدوام الا يكلف الانسان نفسه فوق طاقتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم «عليكم ما تطيقون من الاعمال» ونهى عن الوصال في الصوم وقال: «فاكلفوا من العمل ما تطيقون» فيجب على كل صائمة الا تفتر للعبادة وان تستمر على هذا الزاد طوال رمضان وبعده وتكون قدوة لأبنائها في التمسك بالقرآن والدعاء والذكر.

لا تفتري وانشطي في العبادة

لا تصاحبي الا أصحاب الهمم العالية والإرادة القوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي»، فحافظي على الأذكار والصلوات والقرآن والذكر والاستغفار، واذا ذكرت الجنة هان عليك كل شيء، وإن ذكرت النار هربت من كل معصية، فأكثري من ذكر الجنة والنار، لتعملي من أجل الجنة و لتفري من النار، وقتها لن يحدث لك فتور بل سيزيد نشاطك.