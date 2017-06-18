أعرابي يصف الحب

قيل لأعرابي: ما بال الحب اليوم على غير ما كان عليه قبل اليوم؟ قال: نعم، كان الحب في القلب، فانتقل الى المعدة، ان اطعمته شيئا احبها والا، فلا، وكان الرجل يحب المرأة، يطيف بدارها حولا، ويفرح ان رأى من رآها، وان ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعار.

بين عبدالله بن جعفر وأعرابية

قيل: نزل عبدالله بن جعفر الى خيمة اعرابية، ولها دجاجة وقد دجنت عندها، فذبحتها وجاءت بها اليه، فقالت: يا أبا جعفر، هذه دجاجة لي، كنت ادجنها واعلفها من قوتي، وألمسها في آناء الليل، فكأنما ألمس بنتي زلت عن كبدي، فنذرت لله ان ادفنها في اكرم بقعة تكون، فلم اجد تلك البقعة المباركة الا بطنك! فأردت ان ادفنها فيها، فضحك عبدالله بن جعفر، وامر لها بخمسمائة درهم.

سمعت ذلك من مسيلمة

قيل: قام أعرابي يصلي وخلفه قوم جلوس، فقال: الله أكبر! أفلح من هب الى صلاته، وأخرج الواجب من زكاته، وأطعم المسكين من نخلاته، وحافظ على بعيره وشاته، فضحك القوم، فقال: أمن هيمنتي ضحكتم؟ أشهد عند الله على عمتي انها سمعت ذلك من في مسيلمة.

أبيع النصف وأشتري النصف الآخر

قيل: اشترى أعرابي نصف دار، فقال يوما: قد عزمت على بيع نصف الدار الذي لي، وأشتري بثمنه النصف الآخر، حتى تصير الدار لي كلها.

يكفيني ستة أشهرمن التراث العربي

قيل: سمع بعض الأعراب ان صوم عاشوراء يعدل صوم سنة، فصام إلى الظهر، وقال: يكفيني ستة أشهر.