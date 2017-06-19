أمر قهري

ما حكم صيام من استيقظ بنهار رمضان ووجد نفسه انه قد احتلم اثناء نومه؟

٭ صيامه صحيح، لان الاحتلام امر قهري ليس بيده، فلا يفسد صيامه بالاحتلام.

وعليه ان يغتسل ويتم صومه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى انه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: «لا غسل عليه» قالت ام سلمة: يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: نعم، ان النساء شقائق الرجال». رواه ابو داود والترمذي، والله تعالى اعلم.

أذكار رمضان

ما الاذكار الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الافطار؟

٭ ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال: «ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الاجر ان شاء الله».

رواه ابو داود والنسائي في الكبرى والدارقطني والحاكم.

وقال الدارقطني: تفرد به الحسين بن واقد، واسناده حسن، وهو كما قال.

واما حديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا افطر قال: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك افطرنا، اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم».

فرواه الدارقطني: عن ابن عباس رضي الله عنهما، والطبراني عن انس رضي الله عنه، واسانيده ضعيفة جدا، واشار الى ضعفه ابن القيم في «زاد المعاد» بقوله: ولا يثبت.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: سنده ضعيف.

سحب الدم

ما حكم أخذ تحاليل الدم نهار رمضان؟

٭ أخذ عينة من الدم لا يفطر المريض، وليس هي في حكم الحجامة.

وإن قيل: إنها في حكمها، فإنها تكره إذا كان المأخوذ من الدم كثيرا، لما روى البخاري (174/4): عن ثابت البناني قال: سُئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.