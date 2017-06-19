يقول المحامي منيف العجمي عن عمله بلجنة التعريف بالإسلام: عمل الخير يجري في دماء أهل الكويت وبه عرفوا منذ القدم، فاللهم لك الحمد على هذا التوفيق والاختيار.

عملت في ميدان العمل الخيري منذ زمن وكان أكثر شيء يجذبني هو العمل الدعوي وتعريف وهداية الناس للإسلام، وكنت اتخذ من مقر مسجد المغفور له بإذن الله تعالى العم فهد سند العجمي مقرا لأعمالي وأنشطتي الدعوية ولم أكن حينها التحقت بلجنة التعريف بالإسلام وبعد فترة قابلت د.جمال الشطي مدير عام اللجنة السابق وحرص على ان انضم لهذه اللجنة المباركة وبفضل الله منذ ذلك الوقت وأنا اجتهد وأسعى لتطوير العمل الدعوي والتوعوي وعملت على تحسين وتطوير مشروع العمرة والحج باللجنة وشهد بفضل الله نقلة نوعية، حيث تكفل أهل الكويت برحلات عمرة كاملة. وفيما يخص المشاريع فهناك تواصل مباشر مع المتبرعين، واحرص على تفعيل عناصر المتابعة الحثيثة وأهتم جدا بتوثيق أعمالي بالصورة والفيديو وأهدي المتبرع تقريرا كاملا عن مشاريعه التي دعمها.

من المواقف المؤثرة التي قابلتها في العمل الدعوي كنت أحرص خلال رحلات العمرة والحج على ان أسافر مع المهتدين والجاليات وأعمل على راحتهم وأتفقدهم وأقوم على خدمتهم وسبحان الله في إحدى رحلات الحج وأثناء السير لمسافات طويلة والعناء والتعب أصبت بإرهاق شديد وكان من ضمن الوفد مهتد فلبيني من ضمن وفد الحج فقام هذا المهتدي بعمل «مساج» لي وبعد ان انتهى من عمله قمت بتقبيل يده شكرا وعرفانا بجميله وتعاونه، فلاحظت تعجبه لماذا فعلت هذا فأنت أكبرنا سنا وتقوم على راحتنا قلت له أنتم اخواني وأنا هنا من أجل راحتكم وخدمتكم.

تعلمت من عملي في التعريف بالإسلام ان باب المعاملة الحسنة والأخلاق الرفيعة هو العامل الأول في تحبيب وترغيب الطرف الآخر في الإسلام، فعندما نعطي العامل أجره في موعده ونعامله بالتي هي أحسن ونعطف عليه ولا نحمله ونكلفه بما لا يطيق لحظتها سيبدأ الإسلام يطرق قلبه وان لم يحدث فنحن قد اخذنا الأجر بالمعاملة الحسنة التي أمرنا بها الدين الحنيف، حفظ الله الكويت وأهلها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين.

وأحدثنا بفضل الله جل وعلا وتوفيقه نقلة نوعية في العمل الدعوي بمنطقة الوفرة كأول مؤسسة دعوية وخيرية وثقافية تتواجد بالحقول والمزارع، فقمنا بعمل مسح شامل للمزارع وعددها والجنسيات العاملة في كل مزرعة والديانة التي تتبعها والأوقات التي تناسب هذه العمالة لزيارتها ودعوتها للإسلام فأصبح لدينا قاعدة بيانات شاملة ومن خلال معطيات هذه البيانات تم توفير الدعاة الناطقين بنفس لغات الجاليات المتواجدة وكذلك توفير الكتيبات والمطويات.