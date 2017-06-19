اعتكفي في بيتك

الاصل في الاعتكاف ان يتم في المساجد لقول الله تعالى: (ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد) ويجوز للمرأة ان تعتكف في المسجد بشرط ان تكون في مأمن أي لا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء ولا تتعرض لما نهى عنه الشرع وان يكون المسجد قريبا ممن بيتها، ولكن اعتكاف المرأة في بيتها أفضل الآن لان اعتكافها في المسجد قد يضيع عليها مصالحها ومصالح اسرتها وقد يجلب عليها الكثير من المتاعب، والاعتكاف له آداب يجب ان تأخذ بها المرأة لكي يصبح اعتكافا ومنها حبس الجوارح عن المعاصي واستغلال الوقت كله في العبادة والطاعة وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن الكريم وعدم التعلق بزخارف الدنيا، وايضا ان تكون المرأة طاهرة فلا يجوز الاعتكاف للحائض والنفساء ولابد من استئذان الزوج فإذا رفض اعتكافها بالمسجد يجب ان تطيعه وتعتكف في بيتها.

موافقة الزوج .. شرط

لأن من شروط صحة اعتكاف المرأة : إذن الزوج وموافقته لجواز اعتكاف زوجته، وكذا غير المتزوجة فلا بد من موافقة وليها، ويشهد لهذا روايات الحديث ففي رواية: «فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء»، وفي رواية «فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت».