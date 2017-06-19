نوم النهار

ومن الاخطاء: سهر الليالي ونوم النهار، فبعض الناس يجتهد بالليل بالا ينام، من اجل ان ينام بالنهار فترة طويلة، ففي بعض البلاد الحياة في رمضان مستمرة، وفي بعض بلاد الله اثناء النهار تكون الشوارع فارغة، ولا تبدأ الحركة الا اذا أذن الظهر، فينامون من بعد الفجر الى الظهر، وهذا للذي يصلي فيهم، اما الذي لا يصلي بينهم فينام الى العصر، او ينام الى قرب وقت الافطار، فمثل هذا المسكين هو صائم، ولكن ليس اجره كأجر الانسان الذي يمشي في مناكب الارض ويسعى على رزقه، ويعمل بطاعة ربه في اثناء النهار، فقد قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: «أجرك على قدر نصبك».

أما من ينام النهار كله ويستيقظ عند الفطور فإنه يأثم لأنه ترك الصلوات مع أن الصلوات آكد من الصيام وألزم، بل لا يصح الصيام ممن لا يصلي، والأمر خطير جدا، والسهر الذي يسبب النوم عن أداء الصلاة سهر محرم وإذا كان سهرا على لهو ولعب أو فعل محرمات فإن الأمر أخطر، والمعاصي يعظم إثمها ويشتد خطرها في رمضان ومن الأزمنة والأمكنة الفاضلة أشد من غيرها.