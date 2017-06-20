على المرأة الصائمة ان تبادر بالمساهمة في مشاريع الخير والتطوع في الجمعيات واللجان الخيرية لمساعدة المحتاجين والفقراء أو كفالة الأيتام، عودي نفسك وعودي يدك على الإنفاق في سبيل الله وتذكري كم تنفقين من الأموال في شراء الملابس والإكسسوارات والذهب والأحذية، وتذكري ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، ولو ان تتصدقي بشيء من حُليّك كما كان سلفك من الصحابيات لتجدي زخرها في الآخرة.



واعمال الخير كثيرة ومتنوعة وفي شهر رمضان يعودك الصوم على فوائد كثيرة منها التربية والشعور بحال الفقراء وتطهير النفوس وتهذيب الأخلاق، وعودي أطفالك على المبادرة بالعمل الخيري ولو بالتبرع بجزء من مصروفهم للفقراء واحذري التقتير واحذري الإسراف، وقصي على أولادك قصص الإيثار وكم ضحى الصحابة في سبيل الدعوة الى الله واذكري لهم تبرع عثمان بن عفان رضي الله عنه بكل ماله وكذلك أبوبكر الصديق رضي الله عنه وغيرهم.