قضية التسويف هذه مشكلة كبيرة، داء كبير يحرم من خيرات كثيرة دنيوية واخروية، والتسويف عادة يحدث للمهمات الضخمة والصعبة، متى يبدأ الناس يؤجلون ويسوفون؟ عندما تكون المسألة صعبة، فلذلك يجد في نفسه دافعا للتأخير، ولابد ان تعلم ايها الاخ المسلم الفرق بين التسويف والتريث، فالتريث يعني انك تنتظر الفرصة المناسبة، قد تكون الامكانات والادوات عندك غير متوافرة، لم يحن الوقت المناسب بعد، بينما التسويف انت تدفع الامر مع استطاعتك ان تعمله الآن، والحاجة اليه قد قامت، ووقته قد حان، ولكنك تتعذر بأعذار واهية، تقول: ما عندي وقت، لا استطيع ان افعله وحدي، انتظر من غيري ان يساعدني، سأحاول.. سأحاول.

وهناك بعض الناس يشغلون انفسهم بقضايا تشعرهم بانهم يستفيدون، مع انهم غفلوا عن امور اساسية كثيرة، فيتهرب من الشيء المهم ويؤجله، ويشغل نفسه بأشياء تافهة وجانبية، فلو ان انسانا عنده غدا امتحان، المفروض ان ينشغل به، ولكنك تجد انه يرتب الطاولة والخزانة والكتب، وينشغل بهذه الاشياء، ويقنع نفسه انه يفعل شيئا مهما، بينما هو غافل عن الشيء الاساسي.