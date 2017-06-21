هذه صورة حقيقية لسديم يبعد عنا آلاف المليارات من الكيلو مترات، يحوي عددا من النجوم، وكل نجم يشبه شمسنا، يحتوي على غبار كوني، وكذلك على دخان كوني، وتبلغ درجة حرارة سطح النجوم آلاف الدرجات المئوية، ولو اقتربنا من هذا السديم فإننا نحس بحرارة شديدة ناتجة عن التفاعلات النووية داخل النجوم، وعن اصطدام جزئيات الدخان والغبار بعضها ببعض.



ولذلك، فإن هذا المشهد يذكرنا بعذاب الله تعالى، ولو رجعنا الى حياة النبي الاعظم نجد انه كان يخرج ليلا ليتفكر في خلق هذه النجوم ويقول: (ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) آل عمران: 191.



ونلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين التفكر في هذه المخلوقات وعذاب النار، فهل اطلع الله نبيه على سر من اسرار خلقه؟

ولذلك ينبغي عليا ان نستجيب لنداء الحق عندما يقول: (إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) آل عمران: 190 - 191.