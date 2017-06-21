الزكاة للخدم

هل يجوز تقديم زكاة الفطر لخدم المنازل؟

٭ زكاة الفطر تدفع طعاما، عند عامة أهل العلم، ولا تدفع نقدا.

والخدم معلوم ان طعامهم وشرابهم ومبيتهم على كفيلهم.

ولذا فلا يصح دفع زكاة الفطر اليهم.

لكن يمكن دفع بعض زكاة المال اليهم، لمن كان منهم مسلما محافظا على صلاته، وله عائلة يعولها، لأنهم عادة فقراء محتاجون.

والله تعالى أعلم.

حكم القرقيعان

ما حكم القرقيعان في رمضان؟

٭ القرقيعان ليس له أصل في الشرع ولا يجوز المشاركة فيه.

ولا يقال هو: عادة! بل الصحيح: هو احتفال وعيد متكرر كل عام، وفي منتصف شهر الصيام.

وقت الدعاء

هل الدعاء آخر النهار في رمضان أفضل من أول النهار؟

٭ الصحيح انه لا فرق بين أول النهار وآخره في قبول دعاء الصائم، لأنه في عبادة مستمرة الى الغروب.

قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر»، رواه البيهقي في شعب الايمان.

اما حديث «للصائم عند افطاره دعوة مستجابة» وفي لفظ «دعوة لا ترد» فهو حديث ضعيف.

رواه الطيالسي وابن ماجة وابن السني وغيرهم، انظر الارواء (921)، والله تعالى أعلم.