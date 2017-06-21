صلي رحمك

امرنا المولى عز وجل بصلة الرحم وشدد عليها رسولنا الكريم، وصلة الرحم من اسباب طول العمر وبسط الرزق وهو من خير الاعمال التي ارتبطت اقامتها برباط يصل صاحبه بعرش الرحمن وهو ما نقل عن عائسة رضي الله عنها التي قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله»، وقال تعالى: (واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام) وقال ايضا: (والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل).

كيف أصلي في بيتي؟

اذا لم تصل المرأة التراويح في المسجد فتصليها في بيتها حسب ما تيسر لها وتراعي السنة قدر المستطاع فإن كانت حافظة لكتاب الله وفي استطاعتها اطالة الصلاة فإنها تصلي احدى عشرة ركعة، او ثلاث عشرة ركعة، مثنى مثنى، ثم توتر آخر الصلاة، وان كانت لا تستطيع الاطالة فإنها تصلي مثنى مثنى ما كتب الله لها ان تصلي حتى اذا ما رأت انها قد اتت بما تقدر عليه اوترت بركعة.