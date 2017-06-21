إنكار البعض على من يفطر في السفر

ومن الأخطاء: انكار المسافرين في السفر على من رأوه مفطرا، فمثلا: انا وأنتم مسافرون، وأنتم صائمون، فأنا اخرجت ماء وبدأت اشرب، فتجد بعض الناس ينظر ويستغرب او ينكر، وقد قال انس بن مالك رضي الله عنه: (كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر)، فالسفر يجوز الفطر فيه فلا تنكر على من وجدته مفطرا، والصحابي حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله عنه قال: (يا رسول الله اني كثير السفر في هذا الشهر ماذا اصنع؟) يعني: في رمضان سفري كثير، فقال له صلى الله عليه وسلم: (إن شئت صم، وان شئت افطر)، فلا تنكروا على من استعمل الرخصة.

عن انس كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصائمون عن بعض العمل.

قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم «ذهب المفطرون اليوم بالاجر».

وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وفي ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس من البر ان تصوموا في السفر» رواه مسلم.