المبالغة في المضمضة

ومن الأخطاء: المبالغة في التمضض والاستنشاق في نهار رمضان بلا حاجة بحجة شدة الحر وتخفيف وطأة الحر عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما»، وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المضمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به صومه. (فقه العبادات).

عدم استخدام البخاخ

ومن الأخطاء: تحرج بعض مرضى الربو من استعمال البخاخ خوفا من فساد صومه.

وفي هذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «استعمال هذا البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح لما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك. فليس هو بمعنى الأكل والشرب». (كتاب الدعوة).