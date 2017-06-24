احرصي على البر

أنت تعلمين اختي الصائمة ان اعظم صفات الأبرار التقوى التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، ومن اعظم صفات الابرار ان الله تعالى مدح بها بعض انبيائه خاصة الذين ميلادهم كان امرا خارقا للعادة، فهذا نبي الله زكريا يدعو ربه ان يهبه غلاما زكيا فيستجيب الله دعاءه فيكرمه بيحيى نعمة منه وفضلا ويتوجه بأغلى ما تهفو اليه الابوة وهو البر، وبالبر تحققين اصول الايمان، الايمان بالله وملائكته وانهم يؤتون المال على حبهم له ومن صفاتهم انهم يتصفون بالتقوى ويتحرون الصدق في اقوالهم واعمالهم واولئك الذين صدقوا واولئك المتقون، كما انهم اهل عدل بين الناس (ان تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين)، فاحرصي على ان تكوني من الابرار وان تبري اقاربك وتبري والديك بعد موتهما.

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال يا رسول الله: «هل بقي من بر أبواي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما».