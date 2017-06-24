ان بعض الصائمين يغفلون عن تحري ليلة القدر وهي في اوتار العشر الأواخر من رمضان، وهي خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «أطلبوا ليلة القدر في العشر الاواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي»، وقال صلى الله عليه وسلم: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في وتر» ومن الأمور التي تفوت على المسلم اجرا كثيرا:

انه لا يقول الدعاء المأثور الوارد في ليلة القدر فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت: يا رسول الله أرأيت ان وافقت ليلة القدر ما اقول فيها قال صلى الله عليه وسلم: «قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني».

ومن الاخطاء: زيادة كلمة «كريم» في هذا الدعاء فنسمع بعضهم يقول: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني!

وهي زيادة غير ثابتة في الحديث، وقد أوضحت ذلك مفصلا في بحث خاص متعلق بهذا الحديث بعنوان حديث عائشة في دعاء ليلة القدر رواية ودراية.

ولا يقال: انها زيادة حسنة!