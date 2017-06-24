قام العلماء بدراسة الاثر الشفائي للصوم وخرجوا بنتائج يقينية وهي ان الصوم هو افضل وسيلة لمعالجة السموم المتراكمة في الخلايا، فالصوم له تأثيرات مدهشة، فهو يعمل على صيانة خلايا الجسم، ويعتبر الصيام انجع وسيلة للقضاء على مختلف الامراض والفيروسات والبكتيريا، وربما نعجب اذا علمنا ان في دول الغرب مراكز متخصصة تعالج بالصيام فقط، وتجد في هذه المراكز كثيرا من الحالات التي استعصت على الطب الحديث، ولكن بمجرد ان مارست الصيام تم الشفاء خلال زمن قياسي، ولذلك امرنا الله بالصيام فقال: (وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون) - البقرة: 184.