كافئي أطفالك

عليك ان تكافئي اطفالك بعد ان قاموا بمجهود كبير في صوم شهر رمضان فالهدية تعد شكلا من اشكال الاثابة كما انها شكل من اشكال التواصل والتآلف بين افراد العائلة او الجيران فيشعر الطفل بشكل عام بسعادة وسرور وتعتبر هذه الهدية مردودا نفسيا نتيجة لما يشعر به الطفل من سعادة لانه صام رمضان وتعود على صيامه وحبه وانتظاره لشهر الصوم ومعرفته انه شهر ضبط النفس ومنعها من الشهوات التي اباحها الله عز وجل، وضرورة ان تحدثي طفلك عن فوائد الصيام وانه سبب دخول الجنة وانه فرض علينا لكي نشعر بمدى جوع الفقراء، وتكون مكافأتك له بإعداد ما يختاره من الاطعمة والحلويات والعصائر ولكن لا تبالغي في المكافأة حتى لا يرتبط الصيام بذهن الطفل بالطعام.

فتعليم الطفل الصيام في سن مبكرة يعوده على حب الصوم، وتعريف الطفل أن شهر رمضان يغفر الله فيه الأشياء الخاطئة التي تصدر دون قصد كالكذب مثلا، وقصي عليه القصص فهذا يحفزه أكثر.