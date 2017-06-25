اعتقادات خاطئة

من الاخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين اعتقادهم ان ليلة القدر لا بد من نزول المطر فيها!

قال ابن المنير: نحن نرى كثيرا من السنين ينقضي رمضان دون مطر مع اعتقادنا انه لا يخلو رمضان من ليلة القدر.

وقال عبيد الله المباركفوري: قوله «في ماء وطين» علامة جعلت له يستدل بها عليها.

فهذا يدل على ان نزول المطر ليس شرطا لليلة القدر.

بل جاء عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة (ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح) ولا يرمى فيها بنجم ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها).

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ان من علاماتها عدم نزول المطر.

ومن الاخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين ظنهم ان من علامات ليلة القدر وصباحها ان ماء البحر يكون عذبا وظنهم ان الكلاب لا تنبح فيها وان الحمير لا تنهق وغيرها من الأخطاء.