دعاء ختم القرآن

ما رأيكم في دعاء ختم القرآن الكريم؟

٭ لم يرد دليل صحيح من السنة فيما نعلم يعين دعاء يقال عند ختم القرآن العظيم، لكن قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه حث على الدعاء عند قراءة القرآن عموما، فقال: «اقرءوا القرآن وسلوا الله به، قبل أن يأتي قوم يقرأون القرآن فيسألون به الناس» رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما.

فينبغي للمسلم إذا قرأ القرآن أن يدعو بعده بخيري الدنيا والآخرة، فيسأل الله تعالى الجنة ويستعيذ به من النار، ويسأله قضاء الحاجات، ومغفرة الذنوب... ونحو ذلك. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، رواه أبو داود.

وأما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلم نجده فيما بين أيدينا من كتبه حسب علمنا وهو لا يتضمن محذورا.

ولكن يلاحظ عليه: أنه يخلو من الأدعية النبوية الثابتة.

ثانيا: أنه طويل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم «يستحب الجوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك» رواه أبو داود (1482) وابن حبان (2412) من حديث عائشة رضي الله عنها.

والله أعلم.

الزكاة في الدَّين

بالنسبة للدين هل يزكى الدين كل سنة وإن طالت السنون ولم يسدد؟ وإن كان لا يزكى إلا بعد تسلمه، فكيف يزكى إن كان مضى عليه أكثر من سنة؟

وسؤال آخر: كيف تزكى الأسهم؟ والأسهم التي ليس لها قيمة، أي ليست معروضة في السوق ـ البورصة ـ كيف تزكى، وإذا عرضت في السوق بعد سنين؟

٭ فالدين الذي على الغني القادر على السداد والمعترف به، تجب عليك فيه الزكاة كل عام، كمالك الموجود بيدك.

أما الدين الذي على الفقير أو العاجز عن السداد، فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبضته، فيزكيه عن سنة واحدة فقط.

أما الأسهم: فإذا كانت مستثمرة أي إن صاحبها يجني أرباحها كل سنة، ولا يعرضها للبيع، فإنه يزكي الأرباح إذا قبضها، ومرت عليها سنة.