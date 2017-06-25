يقول وليد الكندري مسؤول العلاقات العامة والاعلام بلجنة زكاة الرميثية: بدأت مع لجنة الرميثية للزكاة والصدقات عام 1992 وكانت رحلتي برعاية الأخ الفاضل رحمه الله فيصل الحردان، حيث كان له الدور الريادي في غرس حب العمل الخيري والانساني في نفسي عندما كان مديرا للجنة، فلقد تعلمت منه، رحمة الله عليه، الكثير من القيم منها المسارعة في قضاء حوائج الناس، واذكر في احدى المرات روى لي شخص من الأسر المتعففة هذا الموقف النبيل الذي ارويه عليكم الآن فقال الرجل: والله يا شيخ ان ابنائي عندهم مناسبة غدا بالمدرسة، وقد كنت اجلتها اذا المفترض انها اليوم وكنت لا اعرف اين اذهب وماذا عساني افعل فهم يريدون ان يفرحوا مع رفقائهم ولم يكن امامي الا باب الملك فتوجهت اليه رافعاً اكف الضراعة ان يفرج ما انا فيه وسبحان الله اذا بباب البيت يطرق الساعة 11 ليلاً واجد الشيخ الحردان يعطيني مبلغا من المال، وقال اعلم انك في ضائقة، يقول الرجل فبت ليلتي وانا سعيد سعادة من اشترى قصرا منيفا او فندق ضخما.

يقول الكندري: تعلمت من هذا الموقف ان نبادر في اغاثة ودعم المحتاجين، خلال عملي باللجنة تابعت العديد من المشاريع منها مشروع برادات المياه ومشروع المواد التموينية ومشروع الاسر المتعففة، ثم انطلقت مع مبرة طريق الايمان من خلال مشروع رياض الجنة بالتعاون مع وزارة الاوقاف بمسجد جابر العلي وكانت لنا برامج مميزة، وفي عام 2011 سافرت مع د.عبدالله السميط، يرحمه الله، بالتنسيق مع مركز اعداد الدعاة بوزارة الاوقاف لمدة 5 أيام الى كينيا، وابرز ما كان يميز د.السميط، رحمه الله، التواصل مع الأيتام والمكوث معهم وصلاة الفجر جماعة في حضرتهم والحرص على خدمتهم وقراءة الاذكار بشكل مميز وصلاة المغرب، كانت لي هذه الرحلة مدرسة عملية في العمل الخيري والعطاء الانساني، ففعل رجل لرجل خير من قول ألف رجل لرجل.

وبفضل الله منذ عام 1992 وحتى الآن اعمل عضوا متطوعا بلجنة زكاة الرميثية ولدينا مشاريع مميزة نقوم بها منها: عمرة ضيوف الكويت الجاليات الوافدة، مشروع حفر الآبار العملاقة في اليمن، والمشاريع الانتاجية باليمن التي تحول الناس من العوز الى العطاء.

قدمت بفضل الله وتوفيقه برنامجا بعنوان أهل القرآن في اذاعة القرآن الكريم بالكويت عام 2013، وكنت معدا فيه مع الشيخ ياسر الفيلكاوي، وقمت بتقديم العديد من الحلقات، وكان البرنامج يتطرق الى جوانب عديدة ومواقف ولقاءات عن اثر القرآن ودوره البارز في الحث على الصدقة والانفاق، للتواصل مع اللجنة الاتصال على 50540050.