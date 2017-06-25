الويل لنا جميعاً

قيل: مر أعرابي بأبي نواس وهو ينشد بعض الامراء:

ويلي على نجل العيون النهد والقب والبطون

الكاتبات عن الضمير لنا بألسنة الجفون

فقال الأعرابي: ويلك أنت وحدك من هذا؟ بل ويلي انا، وويل أبي وأمي وبني عمي، وهذا الفاعل القائم بين يديك.

إن وجد فراشاً فليفعل

قيل: ابتاع اعرابي غلاما، فقالوا له: إنا نريد ان نبرأ اليك من عيب فيه، قال: ما هو؟ قالوا: يخرب الفراش، قال: ان وجد فراشا فليفعل.

نبات الخير والشر

قال الأصمعي: سمعت بعض الاعراب يقول: من ولد الخير انتج له فراخا تطير بالسرور، ومن ولد الشر انبت له نباتا مرا، مذاقه الغيظ وثمره الندم.

وحياتك هي صحيحة..

دخل أعرابي مجلس احد الامراء، وبعدما جلس، قصّ على الأمير قصة، فقال له: إنها غير صحيحة، فحلف الأعرابي أن القصة صحيحة، فقال الأمير: أولى لمن كان مثلك أن يحلف بالشيطان الرجيم، فقال الأعرابي: وحياتك يا مولاي إنها صحيحة.